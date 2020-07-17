رئيس روسيا يدعو جميع الموظفين في أجهزة الدولة بالتحلي بالشفافية

دعا فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، اليوم الجمعة، جميع الموظفين في أجهزة الدولة، بالشفافية وبالانفتاح التام، والاستعداد للإجابة عن الأسئلة، وإبداء رد الفعل على المشاكل، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، في مقابلة إذاعية اليوم الجمعة: "يطالب الرئيس بالانفتاح الكامل من جميع الموظفين العاملين في خدمة الدولة.الانفتاح الكامل على الناس، والاستعداد للإجابة عن الأسئلة، والاستعداد للرد على المشاكل والتصدي لها، دون بيروقراطية زائدة".
وأضاف بيسكوف، أن نفس هذه الشروط تنطبق عليه كسكرتير صحفي للرئيس.
وسجلت روسيا ،اليوم الجمعة، 6406 إصابات و186 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24
وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تقريره اليومي أن عدد المتعافين ارتفع خلال اليوم الماضي
بواقع 7681 حالة ليصل إلى 539373 حالة، بينما تبقى هناك 207707 حالة نشطة.
وتشير أرقام اليوم إلى استقرار معدل الإصابات اليومية الذي لا يتجاوز 6,5 ألف لليوم الثالث على التوالي، مع ارتفاع الوفيات الجديدة إلى أكبر عدد منذ 11 يوليو.
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