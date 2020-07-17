كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير بريطاني يعلق على الاتهام الموجه لروسيا بشأن أبحاث لقاح كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جيمس بروكينشاير، وزير الدولة البريطاني للأمن، اليوم الجمعة، أن المملكة المتحدة ليس لديها أي دليل على أن الهجمات الإلكترونية الروسية المزعومة قد أعاقت عملية تطوير لقاح فيروس كورونا المستجد.

وقال "بروكينشاير" لقناة "سكاي نيوز" الإذاعية: "ليس لدينا أي دليل على وجود معلومات عن أي ضرر أو أي نوع من الضرر بهذه الطريقة ولكن هذا لا يزال غير مقبول على الإطلاق"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

ومع ذلك، أعرب الوزير عن ثقته بأن أجهزة المخابرات الروسية كانت وراء هذه الهجمات.

وقال مسؤولون بريطانيون يوم الخميس، إن عملية مشتركة مع الولايات المتحدة وكندا كشفت عن حملة إلكترونية لسرقة أبحاث اللقاحات.

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وألقى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، باللوم على أجهزة المخابرات الروسية في الهجوم، وهو ما نفاه الكرملين بشدة.

نفت روسيا مرارًا أي تورط في اختراق شركات الأدوية الغربية أو الكيانات الأخرى المشاركة في أبحاث اللقاحات.

وقد كشف المركز القومي البريطاني للأمن السيبراني، يوم الخميس، أن المتسللين المدعومين من الدولة الروسية يحاولون سرقة بحث لقاح وعلاج فيروس كورونا المستجد من المؤسسات الأكاديمية والصيدلانية في جميع أنحاء العالم.