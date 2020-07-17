كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تجاوز عدد ضحايا فيروس كورونا في روسيا 12 ألف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في روسيا 12 ألف، اليوم الجمعة، حيث أبلغت البلاد عن 186 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

سجل مركز الاستجابة للأزمات الفيروسية في البلاد 6،406 حالة جديدة، ليصل بذلك عدد الإصابات على الصعيد الوطني إلى 759،203، رابع أعلى عدد من الحالات في العالم، كما أوردت وكالة "رويترز".

ويبلغ عدد الوفيات الآن 12,123. وتقول روسيا، إن 539,373 شخصًا تعافوا.

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وتهتم العديد من الدول الأجنبية بتجربة الاستجابة لفيروس كورونا المستجد في روسيا بسبب انخفاض معدل الوفيات في البلاد وتتواصل وزارة الصحة الروسية مع السلطات الصحية في دولتين أو ثلاث دول أسبوعيًا لمشاركة هذه التجربة، حسبما صرح وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم الجمعة.

وقال "موراشكو"، في مؤتمر صحفي: "يتمثل الدور المنهجي لوزارة الصحة في تأمين صيغة المساعدة الطبية التي تلبي أعلى المعايير واللوائح ... واليوم، تعمل فرق متعددة التخصصات وعبر المناطق، مما يسمح لنا بتحديث النظام بسرعة كبيرة، في الواقع لخلق نظام ذو كفاءة قصوى"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وأضاف الوزير: "بفضل هذه الممارسة، إلى جانب توحيد المساعدة الطبية، فإن معدل الوفيات في الاتحاد الروسي من بين أدنى المعدلات في العالم. هذا هو السبب في أن العديد من البلدان مهتمة بتجربتنا اليوم".