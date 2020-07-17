كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إيطاليا: وفيات فيروس كورونا تتخطى حاجز الـ35 ألفاً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الإيطالية، عن تسجيل 20 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية و230 إصابة بفيروس كورونا، حيث ارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى 35 ألفا و17.

وأضافت السلطات الصحية، أن مجمل الحالات الإيجابية المؤكدة النشطة بلغت 12 ألفا و437، فيما بلغ العدد الكلي للمتعافين 196 ألفا و246، بعد أن تماثل 230 مريضا للشفاء خلال 24 ساعة.

إلى ذلك، ارتفع العدد التراكمي، وهو مجموع الحالات النشطة الحالية والضحايا والمتعافين منذ تفشي فيروس كورونا في الثلث الأخير من فبراير الماضي، إلى 243 ألفا و736.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.