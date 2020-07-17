قائد” يتسبب في الحبس والغرامة لمحامي مدينة أبي جعد”

أدانت المحكمة الابتدائية في مدينة أبي الجعد، ليلة أمس الخمس/ الجمعة، محام في مدينة أبي الجعد، بالحبس موقوف التنفيذ مع الغرامة، بعدما كان متابعا في حالة اعتقال.

وكانت المحكمة الابتدائية في أبي جعد قد تابعت المحامي بتهمة “إهانة موظف عمومي”، بعدما تقدم قائد الملحقة الإدارية الأولى في أبي الجعد بشكاية لوكيل الملك تفيد تعرضعه للإهانة عبر مكالمة هاتفية من طرف المحامي، بسبب قضية عقارية مرتبطة بورش بناء.

وقضت المحكمة بمعاقبة المحامي بثلاثة أشهر (03) حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة، قدرها: 3000.00 درهم، وبإرجاع الهاتف المحمول من نوع: Tecno مع تعويض لفائدة المطالب بالحق المدني، قدره: (15000.00)درهم، مع تحميل المتهم صائر الدعوتين.

وكان عدد من المحامين، والمواطنين قد نظّموا وقفة تضامنية، الاثنين الماضي، أمام المحكمة الابتدائية، مع المحامي المعتقل للمطالبة بإطلاق سراحه.