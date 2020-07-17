لمجرد يحتل رتبة متقدمة في “الترند” العالمي.. ويدخل قائمة الأكثر رواجا في يوتوب في 17 دولة

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استطاع الفنان سعد لمجرد أن يحتل الرتبة السابعة في “الترند” العالمي ليوتوب، بفضل أغنيته الجديدة “عدى الكلام”.
ويحتل كليب سعد الجديد “عدى الكلام”، صباح اليوم الجمعة، الرتبة السابعة عالميا في “طوندونس يوتوب”، ورتبا مختلفة في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجا في 17 دولة، إذ صنف في الرتبة الأولى في “طونودونس” المغرب، والثانية في “طوندونس” يوتوب في تونس، وقطر، والامارات، والرتبة 4 في لبنان، والرتبة 6 في الأردن، والكويت .
ودخل لمجرد ترتيب الفيديوهات الأكثر رواجا في دول غربية، مثل بلجيكا، وإسبانيا، وتركيا، وإيطاليا، وهولندا، والسويد.
وبلع عدد مشاهدات كليب “عدى الكلام” ما يفوق 3 مليون مشاهدة، منذ إصداره، مساء أول أمس الأربعاء، وقد تعامل فيه لمجرد مع فريق عمل مصري، يضم الشاعر أمير طعيمة، والملحن عزيز الشافعي، والموزع توما، فيما أخرج الكليب حكيم غراب.
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