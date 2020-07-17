افاد مصدر امني، الجمعة، بمقتل واصابة خمسة اشخاص بينهم طفلان بانفجار عبوة ناسفة على عجلة كانوا يستقلونها قرب الشرقاط في صلاح الدين. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مواطن وابنة اخيه قتلا واصيبت زوجته وطفلين اثر انفجار عبوة ناسفة على سيارتهم". واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "العبوة زرعها تنظيم داعش حديثا في الطريق بين قرية النمل وقضاء الشرقاط".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل واصابة خمسة اشخاص بينهم طفلان بانفجار ناسفة استهدفت عجلتهم قرب الشرقاط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.