كيف سيعمل قانون تنظيم إدارة المخلفات علي إنهاء مشكلة القمامة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الجلسة العامة لمجلس النواب، المزمع عقدها الأسبوع القادم، في مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، والذي ينشأ جهاز لتنظيم إدارة المخلفات، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الأخرى. وعرف القانون المخلفات بأنها المواد التالفة أو الأشياء أو المنقولات التى تخلى عنها حائزها سواء كان يمكن إعادة تدويرها أو يُلزم التخلص منها . ولكن ماهي أهداف مشروع القانون وكيف سيعالج مشكله المخلفات ؟ .. ولكن ماهي أهداف مشروع القانون وكيف سيعالج مشكله المخلفات ؟ .. 1. وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات " وضمان ربط التخطيط بالتمويل". 2. تقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات. Advertisements 3. تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات. 4. ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات. 5. حوافز للاستثمار في مجال المخلفات. 6. دمج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين في المنظومة مثل ( جامعي القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات )

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