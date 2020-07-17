حصيلة كورونا بالجهات.. فاس مكناس في المقدمة ب34 حالة جديدة

كشفت وزارة الصحة، صباح اليوم الجمعة ، تفاصيل حالات الإصابة الجديدة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، والتي كشفت عن 93 حالة إضافية، في عدد من جهات المملكة.

وسجلت أكبر حصيلة اليوم في جهة فاس مكناس، والتي تأكدت بها 34 حالة جديدة، ليصل إجمالي عدد الإصابات بهذه الجهة منذ بدء الأزمة إلى 2018 حالة.

كما سجلت جهة مراكش آسفي 21 حالة إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي بها إلى 2953.

بالمقابل سجلت جهة الدار البيضاء سطات 19 حالة جديدة، ليرتفع الإجمالي بها إلى 4058 حالة.

كما سجلت جهة طنجة تطوان الحسيمة 9 حالات جديدة، ليرتفع إجمالي المصابين بها منذ بدأ الازمة إلى 3326.

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وسجلت جهة الداخلة 4 حالات جديدة، بإجمالي 32 حالة، كما سجلت جهة كلميم واد نون 3 حالات جديدة بإجمالي 150.

كما سجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 2 حالات جديدة بعدد إجمالي 2098 حالة، فيما سجلت بني ملال خنيفرة حالة واحدة جديدة بإجمالي 185 حالة.

بالمقابل استقر عدد حالات الإصابة في الأربع جهات الباقية وهي درعة تافيلالت والعيون الساقية الحمراء والشرق وسوس ماسة.