محكمة مصرية تقرر حبس محمد رمضان

أصدرت محكمة مصرية، أمس الخميس، حكما بحبس الفنان المصري، محمد رمضان، لمدة عام، مع كفالة قدرها 10 آلاف جنيه مصري، وغرامة قيمتها 20 ألف جنيه، بعد متابعته بتهمة السب، والقذف.

وقضت محكمة الدقي الجزئية بحبس رمضان، بسبب تهمة السب والقذف، التي تعود إلى ظهوره في لقاء تلفزي، ادعى فيه أن الطيار المصري أشرف أبو اليسر، الذي تسبب في فصله من العمل، يطالبه بتعويض بقيمة 9 ملايين ونصف مليون جنيه مصري.

وتقدم الطيار المصري بدعوى قضائية ضد رمضان، نافيا مطالبته بتعويض، وهو الذي فصل عن عمله، بسبب سماحه للفنان المصري بالجلوس أمام مقود الطائرة في إحدى الرحلات.

وكان محمد رمضان قد نشر فيديو جلوسه أمام مقود الطائرة، ما تسبب في خلق جدل، كون ذلك يشكل خطرا على المسافرين.

يذكر أن محمد رمضان أصدر، أمس، أغنيته الجديدة “تيك توك” تعامل فيها مع مغني الراب العالمي سوبر ساكو.