حصيلة كورونا.. 93 حالة إصابة جديدة في المغرب ولا وفيات

أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 16638 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة ، بعد تسجيل93 حالة جديدة.

بالمقابل استقر عدد الوفيات في 263 بعدما لم تسجل أية حالة جديدة خلال الـ16 ساعة الماضية.

كما سجلت الوزارة، ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا في المغرب، إلى 14175حالة، بعد تسجيل210 حالات شفاء جديدة.

ولازالت .2200. حالة قيد العلاج حتى الآن بمختلف مراكز الإستشفاء في مختلف عمالات وأقاليم المملكة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.