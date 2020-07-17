من بؤر صناعية.. إصابة 22 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في طنجة

أكدت التحاليل المخبرية، اليوم الجمعة، في طنجة، إصابة 22 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، موزعة على بؤر صناعية، ومخالطين.
وتشير المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″ إلى أن الاصابات الجديدة موزعة على 14 حالة ذكورا، و8 حالات إناث، تتراوح أعمارهم بين 21 و70 سنة، بينهم عاملون في وحدات صناعية، ومخالطون.
وأضافت المعطيات ذاتها أن المصابين يتوزعون على مناطق مسنانة، والمجاهدين، وحي بنكيران، ومرس الخير، والضحى، والمصلى.
وكانت جهة الشمال قد سجلت، وفق آخر الاحصائيات، الصادرة عن وزارة الصحة 3317 حالة مؤكدة.
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