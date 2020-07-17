في أسبوع واحد.. 1.3 مليون عاطل جديد عن العمل بالولايات المتحدة

قدم نحو 1.3 مليون أمريكي طلبات للحصول على إعانات البطالة خلال الأسبوع الممتد من 5 إلى 11 يوليو الجاري، جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا على أكبر اقتصاد في العالم.

وكشفت معطيات لوزارة العمل الأمريكية عن تراجع طفيف للرقم الإجمالي للمستفيدين من الإعانات، حسب الأرقام المنشورة مع تأخر أسبوع والتي أظهرت استفادة 17.3 مليون أمريكي من الإعانات خلال الأسبوع الذي انتهى في 4 يوليوز.

وفي حال إضافة الأشخاص الذين يستفيدون من إعانات البطالة إلى برنامج خطة الإنعاش الأمريكية، على غرار العاملين المستقلين، فإن 32 مليونا يتلقون إعانات مالية.

وعلى صعيد النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، سجل شهر يونيو تحسنا في قطاع مبيعات التجزئة مع ارتفاع بنسبة 7.5 في المائة، حسب أرقام وزارة التجارة التي نشرت أمس الخميس.

وهذا ثاني شهر يسجل ارتفاعا بعد ثلاثة أشهر من التراجع بسبب تدابير العزل التي فرضت في سياق مكافحة تفشي وباء كورونا.