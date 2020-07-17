طقس الجمعة.. أجواء حارة مع سحب غير مستقرة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بالسهول الداخلية، والجنوب- الشرقي وجنوب البلاد. وستظهر، خلال الليل والصباح، سحب منخفضة وضباب على سواحل المحيط الأطلسي وعلى سواحل البحر الأبيض المتوسط .

وسيلاحظ تمركز سحب أخرى غير مستقرة فوق مرتفعات الأطلس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسفوح الجنوبية الشرقية وجنوب شرق المملكة. عدا ذلك سيبقى الطقس مستقرا على العموم, مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بأقصى الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى نسبيا قوية بشرق البوغاز، وضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى غربية في باقي المناطق.

Advertisements

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 27 و32 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد، وشرق الأقاليم الجنوبية، والسهول المتواجدة غرب الأطلس والسايس، وما بين 22 و27 درجة بالشرق، والسفوح الجنوبية الشرقية، وسوس والسهول الداخلية، وما بين 18 و22 درجة في باقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 41 و46 درجة بداخل منطقة سوس، والسهول الداخلية، والسايس، وشرق الأقاليم الجنوبية وأقصى الجنوب الشرقي، و ما بين 36 و41 درجة بهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول المحيطية، والسفوح الجنوبية الشرقية وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 31 و36 درجة بالشرق والريف، وما بين 25 و30 درجة بمرتفعات الاطلس وقرب السواحل، وما بين 24 و32 درجة بمرتفعات الأطلس وبالقرب من السواحل.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز وعلى الساحل الأطلسي.