"نتفليكس": أكثر من عشرة ملايين مشترك جديد في الربع الثاني من العام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرّحت منصة البث التدفقي "نتفليكس"، اليوم الجمعة، أنها استقطبت أكثر من 10 ملايين مشترك جديد في الربع الثاني من العام، متوقعةً أن يتباطأ النمو تدريجيًا خلال الربع الثالث بفعل تخفيف القيود المرتبطة بوباء كورونا المستجد.

وجذبت المنصة منذ مطلع العام الجاري، أكثر من 26 مليون مشترك جديد في خدماتها المدفوعة التي تعرض آلاف الساعات من المضامين المرئية المنوعة، في مرحلة أرغم تفشي الوباء خلالها الملايين على ملازمة منازلهم، ويوازي هذا الرقم تقريبًا عدد المشتركين الجدد لسنة 2019 برمّتها، والذي بلغ 28 مليونًا.

وأوضحت المنصة التي تجاوز عدد مشتركيها الـ192.95 مليون مشترك، أن "النمو تباطأ كما هو متوقعٌ بموازاة تراجع وطأة تدابير الحجر المنزلي، وحظر التجول على المستهلكين"، متوقعة ألا يزيد عدد المشتركين الجدد في الربع الثالث من العام عن 2.5 مليون.

ولفتت "نتفليكس" إلى أن صافي أرباحها بلغ في الربع الثاني 720 مليون دولار، كما ازداد رقم أعمالها بنسبة 25% ليسجل 6.15 مليار دولار، في الوقت الذي تستأنف فيه بهدوء إنتاج المضامين في آسيا وأوروبا خصوصًا، إلى جانب إنتاجها لفيلمين في كاليفورنيا، وعملَي رسوم متحركة في أوريغون.