جديدة المكر: اعتقال مشتبه بإطلاق النار على شخص بعكا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة شابا في العشرينيات من عمره من سكان بلدة جديدة المكر بالضلوع في جريمة إطلاق نار على شخص في مدينة عكا وإصابته بجراح.

وفي التفاصيل، فإن حيثيات الجريمة تعود إلى يوم أمس، الخميس، بعد تلقي بلاغ حول إصابة شخص في الخمسينيات من عمره بجراح متوسطة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار.

وعلم أن جريمة إطلاق النار وقعت في المنطقة الصناعية بعكا، وتبين أن المصاب هو صاحب محل تجاري بالمنطقة.

ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في مدينة حيفا بطلب تمديد فترة اعتقال المشتبه به على ذمة التحقيق.