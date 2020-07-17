الصحّة الإسرائيلية: 1819 مصابا جديدا بكورونا الخميس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 1819 شخصًا بفيروس كورونا، أمس الخميس، بحسب ما أعلنت وزارة الصحّة الإسرائيليّة، اليوم، الجمعة، في واحدة من أعلى الإصابات اليومية في إسرائيل منذ انتشار الوباء.

ويرتفع بهذا عدد مرضى كورونا النشطين إلى 25636، منهم 213 مريضًا بحالة خطيرة، بينما يخضع منهم 58 شخصًا لأجهزة التنفس الصناعي.

وارتفع عدد الوفيات إلى 387 وفاة.

وتدخل عند الخامسة من مساء اليوم تقييدات جديدة حادّة حيّز التنفيذ، منها تقييد التجمهر بـ10 أشخاص في مكان مغلق و20 شخصا في مكان مفتوح، وإغلاق المطاعم ومعاهد اللياقة البدنية.

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وقررت الحكومة الإسرائيليّة، أيضًا، إغلاق المجمعات التجارية، الحوانيت، الأسواق، برك السباحة، صالونات الحلاقة، معاهد التجميل ومصالح تجارية أخرى في نهايات الأسبوع. ولا تفرض القيود الابتعاد عن البيوت لمسافة معينة. وستبقى الشواطئ مفتوحة في نهاية الأسبوع الحالي. وتكون القيود سارية من الساعة الخامسة من مساء الجمعة وحتى الخامسة صباحا من يوم الأحد.

وتقرر أن تعمل المطاعم من خلال أخذ الوجبات من المطعم أو بإرساليات. لكن المطاعم في الفنادق ستبقى مفتوحة، بحيث بالإمكان استيعاب 35% من المقاعد في المطعم. وستستمر برك السباحة في الفنادق في العمل لخدمة نزلاء الفندق فقط.

وكلفت الحكومة رئيسها، بنيامين نتنياهو، ورئيس الحكومة البديل، بيني غانتس، بحسم موضوع جهاز التعليم، بعدم عارض وزير التربية والتعليم، يوآف غالانت، إغلاق المدارس الصيفية.

وستبقى المصالح التجارية لبيع المواد الغذائية مفتوحة وكذلك الصيدليات وحوانيت النظارات وحوانيت إصلاح الأدوات الكهربائية. ولن تستقبل مكاتب الوزارات الجمهور، وإنما سيتم التوجه إليها من خلال الإنترنت، وتقليص عدد الموظفين في الوزارات إلى النصف.