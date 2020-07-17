القبض على ألمانيين اثنين بسبب موقع يميني "معادٍ للسامية"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن ممثلو الادعاء الاتحادي الألماني، اليوم الخميس، إلقاء القبض على ألمانيين اثنين للاشتباه في ترأسهما لجماعة يمينية متطرفة، نشرت موادَّ داعمة للنازية، ومعادية للسامية على الإنترنت.

وقال الادعاء الاتحادي إن "أحد المشتَبَهين بالمشاركة في تأسيس ’حزب غوييم ألمانيا’ في عام 2016، هو ‘فادي ج.‘ الذي اعتُقل في بلدة هيرلن الهولندية، أما المشتبه به الثاني فهو ‘ماركوس ب.‘ الذي يزُعم أنه انضم للمجموعة في 2018 واعتقل في برلين".

وقال الادعاء إن "الشرطة فتشت شقتيهما، بالإضافة إلى منازل ستة متهمين آخرين بالانضمام إلى المجموعة التي أدارت موقعًا إلكترونيا نشر موادَ تنفي حدوث الهولوكوست، وتوافق على جرائم ارتكبها النظام النازي، إلى جانب دعاية ‘شديدة المعاداة للسامية‘ تضمنت دعوة لقتل اليهود".

وتطرقت مذكرة ممثلي الادعاء الاتحادي إلى أن الرجلين أدارا المجموعة ولعبا دورًا رئيسيًا، مشيرةً إلى أن الممثلين أعلنوا أنهم سيطالبون بترحيل المدعو فادي من هولندا إلى ألمانيا.