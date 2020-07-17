شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني.. طوكيو تسجل رقما قياسيا في الإصابات اليومية بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

شهدت طوكيو لليوم الثاني على التوالي رقما قياسيا جديدا في حالات الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، حيث سجلت 293 حالة في مقابل 286 حالة أمس الخميس.

ويأتي هذا الارتفاع في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في ظل القلق المتزايد بشأن قدرة السلطات على وقف تفشي الوباء.

وفي الوقت الذي شددت فيه هونج كونج وأستراليا القيود على أنشطة المواطنين نتيجة الزيادة في أعداد المصابين، فإن المسؤوليين في اليابان أوضحوا أنه ليس هناك حاجة لاتخاذ إجراءات مماثلة الآن.

وتشير وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه حتى مع اقتراب حالات الإصابة بكورونا في جميع أنحاء البلاد من مستويات الذروة، فإن السلطات اليابانية تواصل التأكيد على الاختلافات بين الطفرة الحالية في أعداد المصابين وبين تلك التي سجلت في أبريل عندما أعلنت الحكومة اليابانية حالة الطوارئ.

كما سجلت طوكيو حالة وفاة واحدة فقط في الأسابيع الثلاثة الماضية. كما خصصت السلطات الصحية في المدينة أكثر من 2800 سرير لمرضى كوفيد .19-