شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني.. طوكيو تسجل رقما قياسيا في الإصابات اليومية بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
ويأتي هذا الارتفاع في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في ظل القلق المتزايد بشأن قدرة السلطات على وقف تفشي الوباء.
وفي الوقت الذي شددت فيه هونج كونج وأستراليا القيود على أنشطة المواطنين نتيجة الزيادة في أعداد المصابين، فإن المسؤوليين في اليابان أوضحوا أنه ليس هناك حاجة لاتخاذ إجراءات مماثلة الآن.
وتشير وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه حتى مع اقتراب حالات الإصابة بكورونا في جميع أنحاء البلاد من مستويات الذروة، فإن السلطات اليابانية تواصل التأكيد على الاختلافات بين الطفرة الحالية في أعداد المصابين وبين تلك التي سجلت في أبريل عندما أعلنت الحكومة اليابانية حالة الطوارئ.
كما سجلت طوكيو حالة وفاة واحدة فقط في الأسابيع الثلاثة الماضية. كما خصصت السلطات الصحية في المدينة أكثر من 2800 سرير لمرضى كوفيد .19-
كانت هذه تفاصيل خبر لليوم الثاني.. طوكيو تسجل رقما قياسيا في الإصابات اليومية بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.