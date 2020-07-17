تحديد موعد وقرعة دوري الكرة الممتاز للموسم (2020-2021)

صدّقت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم على توصيات لجنة المسابقات، بشأن تحديد موعد انطلاق دوري الكرة الممتاز لموسم (2020-2021).

وقال الناطق الإعلامي للهيأة التطبيعية، هشام محمد: "تمت المصادقة بشكل رسمي على توصيات لجنة المسابقات بشأن الموسم الجديد، والذي سينطلق بشكل رسمي يوم الأحد الموافق العشرين من أيلول المقبل، بنظام الدوري العام، وبمشاركة عشرين فريقاً".

وأكد الناطق الإعلامي للهيأة التطبيعية: "تشكيل لجنة لتصديق عقود اللاعبين برئاسة(د.رافد عبد الأمير)، وعضوية شهاب أحمد، عضو لجنة المسابقات، وممثل عن الدائرة القانونية".

وأضاف محمد :"سيتم فتح باب الانتقالات الصيفية يوم غد السبت الثامن عشر من تموز الجاري، فيما سيتم غلق باب الانتقالات لغاية انتهاء الدوام من يوم الأحد الموافق السادس من أيلول المقبل، على أن يتم فتح باب الانتقالات الشتوية يوم السبت الموافق السادس عشر من شهر كانون الثاني لعام 2021، ولغاية السادس عشر من شباط ".

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وأوضح : "ان قرعة دوري الكرة الممتاز لموسم 2020/2021، ستقام بالتاسع والعشرين من الشهر المقبل داخل مقر اتحاد الكرة العراقي".

مشيراً الى: "ان لجنة المسابقات ستقوم بإصدار لائحة المسابقات الجديدة للدوريات كافة بموعد أقصاه نهاية الشهر الجاري، على أن يتم طبع كراس الموسم الجديد بعد إجراء القرعة بموعد أقصاه أسبوع واحد".