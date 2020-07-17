بالصور.. حريق في قصر الاميرات ببغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، عن اخماد حريق اندلع في مطعم قصر الاميرات ببغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل مطعم قصر الاميرات في منطقه المنصور شارع الأميرات تحديداً".

واضافت ان "النيران اندلعت داخل مخزن لخزن الكارتون الخاص بلمطعم مشيد من الجينكو وكذلك مواد مستهلكه خاصة بالمطعم المذكور وبمشاركة اكثر من فرقة اطفاء أدت عملها بشكل مهني فاعل ليتم تطويق النيران وابعاد خطرها عن صالات ومطابخ المطعم بوقت قياسي حال دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الخسائر المادية".

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