القبض على ثلاثة إرهابيين وضبط وكرين لداعش في الحويجة

اعلنت وكالة الاستخبارات، الجمعة، القبض على ثلاثة إرهابيين وضبط وكرين لداعش في قضاء الحويجة بكركوك.
وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "ألقت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك".
واضافت، "حيث اعترفوا من خلال التحقيقات الأولية بأنتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين، فضلا عن ضبط وكرين تابعين الى عصابات داعش الإرهابية في نفس القضاء أعلاه".
واضافت، "حيث اعترفوا من خلال التحقيقات الأولية بأنتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين، فضلا عن ضبط وكرين تابعين الى عصابات داعش الإرهابية في نفس القضاء أعلاه".
واوضحت وجد بداخل الوكرين عبوتان ناسفتان على شكل جليكان، وعبوات محلية الصنع، وملابس متنوعة، وحاوية عتاد أحادية، تم تدوين أقوال الإرهابيين وإحالتهم للجهات المختصة، وردم الوكرين، ورفع العبوات الناسفة دون حادث يذكر".
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