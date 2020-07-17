واشنطن تثني على اتفاق بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي

وفي بيان لوزارة الخارجية الأميركية، قالت واشنطن إنها "ملتزمة بتسهيل هذا المشروع وتقديم الدعم عند الحاجة".

وسيوفر هذا المشروع الطاقة الكهربائية للعراقيين الذين "هم في أمس الحاجة إليها"، وفق البيان.

كما سيمكن المشروع من دفع العجلة الاقتصادية العراقية، ويدعم التنمية الاقتصادية، خاصة في المحافظات الجنوبية.

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وتتطلع حكومة العراق ومجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة إلى زيادة التعاون الاقتصادي والطاقوي الوثيق بينهم "كأساس للسلام والتنمية والازدهار في المنطقة".

ودعت الأطراف الثلاث، الدول التي شاركت في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق عام 2018، إلى الوفاء بوعودها تجاه بغداد.

وأنشأت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، ومقرها في الدمام بالمملكة العربية السعودية، في 31 كانون الاول 2001 لغرض ربط أنظمة الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي.