وزير الخارجية الفرنسي: العراق وكردستان يمران بوضع استثنائي

اكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الجمعة، ان العراق وكردستان يمران بوضع استثنائي.
وقال لودريان في مؤتمر صحفي عقده باربيل مع رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني، ان "العراق واقليم كردستان يمران بوضع استثنائي، ولهذا رأينا ان نكون متواجدين للاطلاع على الاوضاع"، مشيرا الى "اننا سنقدم مساعدات طبية لكردستان في مواجهة كورونا".
وتابع "يجب ان نتعاون مع اقليم كردستان في محاربة الارهاب وداعش، لانه قدم تضحيات كبيرة على اراضيه، وهو بحاجة الى دعم لانه استقبل النازحين، خلال الأيام القادمة"، موضحا ان "فرنسا ستقوم بايصال المساعدات الى حلبجة، كما ان فرنسا بالتعاون مع المانيا تنفذ حاليا في دهوك مشروعا لمياه الشرب بتكلفة 15 مليون يورو".
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