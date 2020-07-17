روسيا تسجل 6406 إصابة جديدة بكورونا و186 حالة وفاة

وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تقريره اليومي أن عدد المتعافين ارتفع خلال اليوم الماضي بواقع 7681 حالة ليصل إلى 539373 حالة، بينما تبقى هناك 207707 حالة نشطة.

وحسب التقرير، فإن 26% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

