اعلنت هيئة الانواء الجوية، الجمعة، عن حالة الطقس في العراق لغاية الثلاثاء المقبل، فيما اشارت الى ان حرارة ثلاث محافظات تصل الى نصف درجة الغليان غدا ورابعة تتخطاها.

حالة الطقس لليوم الجمعة مع درجات الحرارة جدول بدرجات الحرارة ليوم غد السبت Advertisements حالة الطقس في العراق ليوم غد السبت وبعد غد الاحد حالة الطقس ليومي الاثنين والثلاثاء المقبلين

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