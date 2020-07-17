القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شنت طائرات حربية، يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي، الجمعة، غارات على مواقع للقوات الإيرانية شرق سوريا، بحسب مصدر بالمعارضة.
وقال المصدر، لوكالة الأنباء الألمانية: "شنت طائرات حربية يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي 5 غارات على مواقع للقوات الإيرانية والفصائل الموالية لها غرب مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية ومحيط بلدة الصالحية شرق مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي".
وأضاف أن أصوات الانفجارات كانت قوية جداً سمعت لمسافة تتجاوز الـ 30 كم عن المنطقة وشوهدت سيارات تابعة للقوات الحكومية السورية تتجه إلى المواقع التي تعرضت للقصف وسط هلع ورعب الأهالي.
وتعرضت مواقع القوات الإيرانية والفصائل الموالية لها في ريف دير الزور الشرقي لعشرات الغارات من قبل طائرات تابعة للتحالف الدولي قتل خلالها العشرات من عناصر تلك المواقع .
وتنتشر قوات الحرس الثوري الإيراني وفصائل عراقية وأخرى أفغانية وعناصر مليشيا حزب الله اللبناني في مناطق ريف دير الزور الشرقي وريف حمص ومحيط العاصمة السورية دمشق.
والأسبوع الماضي، وقعت الحكومة السورية وإيران اتفاقية لدعم الدفاع الجوي في دمشق.
كانت هذه تفاصيل خبر غارات على مواقع للقوات الإيرانية في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.