المعارضة الإيرانية تنظم أكبر تجمع عالمي "افتراضيا" لفضح النظام

تنظم المعارضة الإيرانية، اليوم الجمعة، أكبر التجمعات عبر الإنترنت في العالم منذ انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد لفضح وتعرية النظام الحاكم.

وتأتي المشاركات في هذا المؤتمر من 30 ألف نقطة من 102 بلد وبمساهمة أكثر من 1000 شخصية ورجل سياسي وبرلماني إلى جانب الجاليات الإيرانية من القارات الخمس في العالم.

ويسعى المؤتمر، الذي يعقد في الأماكن التاريخية بالعديد من العواصم الرئيسية بالعالم، تحت اسم "التجمع العالمي لإيران الحرة"، إلى فضح جرائم نظام نظام ولاية الفقيه، وتخليد ذكرى 70 ألف شخص مجهولي الهوية ماتوا بفيروس كورونا المستجد وسط تعتيم من النظام عبر احتفال خاص.

وكذلك مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف متشدد تجاه طهران لوقف دعمها للإرهاب بكل البلدان.

ويضم التجمع الكبير المؤيدين والداعمين الدوليين، وكبار الشخصيات السياسية، والمشرعين من الحزبيين من 5 قارات، والذين سيحضرون على الرغم من المَخاطر الكبيرة.

ولفت المنظمون، في بيان لهم، إلى أن "النظام الإيراني برز كواحد من أكثر القضايا الإقليمية والدولية تحديًا في عام 2020، باعتباره الدولة الراعية للإرهاب الأكثر نشاطًا في العالم".

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وأضاف المنظمون أن "النظام الإيراني غارق في العديد من الأزمات، بما في ذلك الانتفاضات الشعبية، واشتداد الصراع بين الفصائل الحاكمة، والعزلة الإقليمية والدولية".



وأوضحوا أنه "من أجل الحفاظ على بقائه، فإن نظام ولاية الفقيه وجد أن الحل الوحيد هو تصعيد القمع في الداخل، وزيادة تصدير الإرهاب إلى الخارج، واستهداف معارضته المنظمة على وجه التحديد".

وطالب المنظمون المجتمع الدولي بتبني سياسة حازمة ضد انتهاك حقوق الإنسان والإرهاب من قبل النظام الإيراني.



ويتحدث في المؤتمر كل من رودي جولياني، عمدة نيويورك السابق، وجوزيف ليبرمان، سيناتور أمريكي سابق، وميشيل أليو ماري، وزيرة فرنسية سابقة، وجوليو تيرزي، وزير الخارجية الإيطالي السابق، وجون بيرد، وزير الخارجية الكندي السابق.

بالإضافة إلى مايكل موكيسي، المدعي العام الأمريكي السابق، وراما ياد، وزير فرنسي سابق لحقوق الإنسان، وليندا شافيز، عضو سابق في مجلس الأمن القومي الأمريكي، وإنجريد بيتانكور، عضو مجلس الشيوخ الكولومبي السابق.

ويشارك في المؤتمر أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، ووفد من الأحزاب للبرلمان البريطاني، وأعضاء من البرلمان الأوروبي من مختلف الجماعات السياسية، وأعضاء من البرلمان الاتحادي الألماني، وأعضاء من الجمعية الوطنية الفرنسية، وسيشارك أعضاء من البرلمان الإيطالي أيضًا.