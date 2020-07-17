شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يوليه 2020 الخليج 365 ـ متابعات

توقعت الهيئة العامة للآثار وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية حالة الطقس ليومنا هذا الجمعة، 17/تموز/2020. وقالت، في نشرتها اليوم: بمشيئة الله تعالى؛ استمرار تأثير الرياح النشطة على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان وعلى أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الرياض، الشرقية ونجران، وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.

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