شكرا لقرائتكم ترمب يلجأ للمؤسسة الجمهورية العميقة للفوز بولاية ثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استخدم الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإحياء حملته المتضررة، العلاقات العميقة مع كبار الاستراتيجيين والنشطاء الجمهوريين في جميع أنحاء البلاد، ما يوفر قدرا من الهدوء لحزب يشعر بقلق متزايد بشأن آفاق ترمب السياسية في نوفمبر.

وعلى مدار أشهر، لعب المدير الجديد لحملة ترمب بيل ستيبيان، البالغ من العمر 42 عامًا، دورًا متزايدًا في حملة ترمب، حيث مثّل الفريق في اجتماعات مع مسؤولين آخرين في الحزب الجمهوري حول واشنطن وتحمل المزيد من المسؤولية في مقرها في أرلينغتون.

بيل ستيبين

ويطلع ترمب بانتظام على حالة السباق، ويقدم تقييماً أكثر صراحة ورصانة للعقبات التي يواجهها ترمب أكثر من الآخرين الذين يرسمون صورة أكثر تفاؤلاً، حسب ما ذكرت مصادر مطلعة على المناقشات. وعلى عكس مدير حملة ترمب الانتخابية المخلوع الآن، براد بارسكال، فإن ستيبين ليست شخصية عامة.

باسكال والرئيس ترمب

وقال النائب السابق توم ديفيس الذي أعجب بأداء بيل ستيبيان كمدير سياسي للبيت الأبيض: "بيل يعرف من هو الرئيس، لكنني أعتقد أيضا أنه على استعداد لإخبار الرئيس في الوقت المناسب عندما يعتقد أن الرئيس يرتكب خطأ. إن أعظم صفاته هو أنه يعرف ما لا يعرفه، لذا فهو على استعداد لطرح الأسئلة".

وتولى ستيبين مقاليد الأمور رسميًا من بارسكال في اجتماع في مقر الحملة الانتخابية في أرلينغتون صباح الخميس، بعد ساعات من إعلان ترمب على فيسبوك تعيينه مديرا لحملته الانتخابية.

ولمع نجم ستيبيان في عالم السياسة الصعب في ولاية نيو جيرسي، حيث عمل في سلسلة من الحملات الانتخابية في الولايات مع الجمهوريين، ويحسب له أنه كان أكاديميًا أميركيًا بالكامل.

وقد أدار برامج إقبال الناخبين في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري بعد أن عمل على حملة إعادة انتخاب الرئيس جورج دبليو بوش في عام 2004. وفي عام 2008، أدار برامج ميدانية لعمدة مدينة نيويورك السابق رودي جولياني، إلى جانب جيسون ميلر، وهو الآن أحد كبار الاستراتيجيين لدى ترمب، وأدار حملة جون ماكين بعد أن حصل ماكين على ترشيح الحزب الجمهوري.

سنين الخبرة

وقال مايك دوهايم، الخبير الاستراتيجي الجمهوري الذي عمل في العديد من الحملات الانتخابية مع ستيبين على مر السنين: "إنه يعرف كيف يدير الأمور وقادم بعد سنين الخبرة مع نهج منضبط لكيفية إدارة الحملات الانتخابية. هناك مستوى ثقة عالية في بيل، حيث عمل على مدى عقدين من الزمان في هذا الشأن حتى الآن".

وبعد خسارة ماكين، انتقل ستيبين إلى نيو جيرسي، حيث أدار حملة كريس كريستي لمنصب الحاكم في عام 2009.

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وعندما انتقل كريستي إلى نيو جيرسي حصل ستيبين على منصب رسمي رفيع. وفي ولاية حيث كانت السلطة التشريعية تسيطر عليها أغلبية ديمقراطية ساحقة ولكن منقسمة، أصبح ستيبين وسيلة حاسمة. وقالت ليزا ميلر الخبيرة الاستراتيجية الجمهورية من ولاية نيو جيرسي التي تعرف ستيبين منذ عقود "لا يمكن لأحد أن يفعل أي شيء في مجلس النواب في نيو جيرسي من دون التحقق من وجود بيل. كان مشهورا لمساعدة المشرعين الديمقراطيين هنا في نيو جيرسي إعادة تنظيم أنفسهم مع كريس كريستي كان يعرف كيف يسد بين كريستي والديمقراطيين".

ويقول براد تود، الخبير الاستراتيجي الجمهوري الذي التقى ستيبين في البيت الأبيض بشكل متكرر: "لقد كان دائمًا أحد أعضاء فريق حملة ترمب الانتخابية الذي كان الأكثر ارتباطًا بالمؤسسة الجمهورية العميقة من الاستراتيجيين والاستشاريين. بيل لديه علاقات مع كل من يخوض سباقا في مجلس الشيوخ أو سباق حاكم في أي مكان في البلاد، وربما يكون هذا مطلبا لا يتجزأ جدا لتلك المهمة في دوره".

وفي البيت الأبيض الذي تنتشر فيه المنافسات والصراعات، أبقى ستيبين رأسه إلى أسفل وجعل أهم حليفه ترمب نفسه. وقالت مصادر إن ترمب يقدم بشكل روتيني ستيبين على أنه الشخص الوحيد الذي أخبره في يوم الانتخابات 2016 بأن ترمب سيفوز، وقال أحد الاستراتيجيين الجمهوريين المقربين من الحملة "لقد سمعت القصة عشر مرات على الأقل".

دونالد ترمب و جو بايدن

أرقام استطلاعات الرأي متراجعة

وعلى الرغم من تفاؤل ترمب، يتولى ستيبين حملة غارقة في مستنقع من أرقام استطلاعات الرأي المتراجعة منذ أشهر، حيث ينتشر وباء الفيروس التاجي دون رادع تقريباً في جميع أنحاء البلاد وتزدهر البطالة. وتظهر أربعة استطلاعات للرأي نشرت يوم الأربعاء أن ترمب يتخلف عن نائب الرئيس السابق جو بايدن بفارق 9 إلى 15 نقطة، كما أن نسبة تأييد ترمب تراجعت بالقرب من أدنى نقطة لها.

كما تظهر هذه الاستطلاعات نفسها أن بايدن يتقدم في كل ولاية من ولايات ساحة المعركة تقريباً، بل يخوض الانتخابات بشكل تنافسي في الولايات التي لم يفز بها أي ديمقراطي منذ أجيال، مثل مونتانا وألاسكا وتكساس.

ويقول أولئك الذين يعرفونه أن بيل ستيبين من المرجح أن يقود حملة كانت إلى حد كبير حول الدفاع عن ترمب في اتجاه يهدف إلى تحويل الأضواء إلى بايدن.

وقال دوهايم "إنه سيكتشف شريحة الناخبين التي تحتاج إلى معرفة المزيد عن جو بايدن، وهذا شيء تحتاج الحملة إلى القيام به بشكل أفضل. ربما سترى محاولات أكثر عدوانية أو فعالة لسحب بايدن، استدراجه أكثر في المحادثة. بايدن كان في مكان لم يكشف عنه لفترة من الوقت. أنا لا أنتقد حملة بايدن على ذلك، إنها ناجحة".

وسيكون التحدي الأكبر الذي يواجه ستيبين هو نفس التحدي الذي فشل أقرانه السابقون في قهره: إبقاء الرئيس ترمب يركز باستمرار على قيادة رسالة تهدف إلى استعادة الناخبين الذين هم الأكثر تشككاً في شخصيته وأدائه وتعامله مع الأزمات المتصاعدة، بدلاً من التغريد عن الغضب لاسترضاء قاعدته.

ويضيف دوهايم "لن تتمكن من العثور على رجل أكثر كفاءة من بيل ستيبين. إنه يعرف دوائره الانتخابية ويعرف الصورة الكبيرة". والسؤال الحقيقي هو ما إذا كان ترمب يستطيع أن يبقى على الرسالة؟