المسماري : القوات المسلحة الليبية لم تنسحب من أي موقع لها في البلاد

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن القوات المسلحة لم تنسحب من أي مواقع لها، كما أشار إلى استمرار انتهاكات تركيا في ليبيا، وتأثير تحذيرات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقال المسماري، مساء الخميس، إن القوات المسلحة الليبية لم تنسحب من أي موقع لها في البلاد.
كما أشار المتحدث باسم الجيش الليبي إلى أن أن تركيا تقوم بتحويل مدينة مصراتة إلى "قاعدة لإدارة عملياتها"، ولا تزال تدفع بمزيد من المرتزقة والمعدات العسكرية إلى ليبيا.
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