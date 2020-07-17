الحكومة تكشف حقيقة استخدام دقيق فاسد في إنتاج الخبز المدعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تردد على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن استخدام دقيق غير صالح للاستهلاك الآدمي في إنتاج الخبز المدعم.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستخدام دقيق غير صالح للاستهلاك الآدمي في إنتاج الخبز المدعم.

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وأوضحت وزارة التموين، أن الدقيق الذي يتم صرفه لمخابز إنتاج الخبز المدعم سليم وآمن تماماً، ومطابق لكافة مواصفات الجودة المنصوص عليها، مُشددةً على شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز لضبط أي تلاعب، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، يتوافر مخزون استراتيجي من القمح المُخصص لإنتاج الدقيق يكفي حاجة المستهلكين لمدة تتجاوز 4 شهور، حيث يتم صرف حصة الدقيق المخصصة لإنتاج الخبز المدعم وتوريده للمخابز على مستوى الجمهورية بشكل منتظم، مع تشكيل لجان دورية للمرور على المخابز للتأكد من جودة إنتاج الخبز ومطابقتها للمواصفات القياسية والأوزان المقررة.

وناشدت وزارة التموين، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.