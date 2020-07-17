محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ):
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 294 ألفا و116 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الجمعة بتوقيت لندن، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في بريطانيا جراء الفيروس بلغ 45 ألفا و204 وتعافى 1403 من المصابين حتى الآن .
ومر نحو 24 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا: إصابات كورونا تصل إلى 294 ألفا و116 حالة والوفيات 45 ألفا و204 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.