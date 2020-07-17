هولندا: إجمالي إصابات كورونا 51572 والوفيات 6156

محمد اسماعيل - القاهرة - أمستردام- (د ب أ):

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا 51 ألفا و572 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم بتوقيت أمستردام، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في هولندا جراء الإصابة الفيروس قد وصلت إلى 6 آلاف و156 ، بينما تعافى من المرض 194 مصابا حتى الآن.

وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل حوالي 20 أسبوعا.