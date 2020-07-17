الحكومة تكشف حقيقة تقليص مساحات الأراضي الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تردد على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار الحكومة قراراً بتقليص مساحات الأراضي الزراعية.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار أي قرارات بشأن تقليص مساحات الأراضي الزراعية، موضحةً اهتمام الدولة بالتوسع في استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية، حيث زادت مساحة الأراضي الزراعية إلى 9.4 مليون فدان على مستوى الجمهورية عام 2020، مقارنة بـ 9.2 مليون فدان عام 2019.

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واعتمدت الحكومة على 4 محاور أساسية كآلية للتنمية الزراعية، تشمل التوسع في الرقعة الزراعية أفقياً، وكذلك التوسع في الرقعة رأسياً، مع الاعتماد على أساليب حديثة للزراعة وتطوير طرق الري، هذا بجانب التوسع في الزراعات المحمية، وتم تنفيذ العديد من مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة التي تنفذها الدولة في سيناء وجنوب الوادي وتوشكى وشرق العوينات ومشروع المليون ونصف المليون فدان.

وارتفع حجم الصادرات الزراعية المصرية ليصل إلى 3 ملايين و470 ألف طن خلال النصف الأول من العام الحالي، رغم تأثير أزمة فيروس كورونا على حركة التجارة في العالم، وتتمثل أهم الصادرات الزراعية خلال هذه الفترة في (الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان)، حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح نحو مليون و387 ألفاً و625 طناً، بالإضافة إلى تصدير 661 ألفاً و580 طناً بطاطس، وتعتبر مصر الأولى عالمياً في تصدير البرتقال والفراولة المجمدة والثالثة عالمياً في تصدير البصل المجفف.

وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، مع أهمية الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (agr-egypt.gov.eg).