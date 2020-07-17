سويسرا: إجمالي إصابات كورونا 33290 ألفا والوفيات 1969

محمد اسماعيل - القاهرة - برن- (د ب أ):
وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 33 ألفا و290 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الجمعة بتوقيت زيورخ، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في سويسرا جراء الإصابة بالفيروس وصلت إلى 1969 حالة، بينما تعافى 29 ألفا و900 مصاب حتى الآن.
وأعلنت سويسرا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 20 أسبوعا.
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