الهدوء يُخيم على حدود أرمينيا وأذربيجان

أكدت وزارة الدفاع الأرمنية، أن الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان كان هادئًا نسبيًا، خلال الليلة الماضية، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

كتبت السكرتيرة الصحفية لوزارة الدفاع الأرمنية، شوشان ستيبانيان، على صفحتها في "فيسبوك": "خيم هدوء نسبي على المنطقة خلال الليل. واستخدم العدو أسلحة نارية فردية من عيارات مختلفة فقط، في كل

اتجاهات الحدود. وتسيطر القوات المسلحة الأرمنية بثقة على الوضع على طول الحدود".

وفي 12 يوليو أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أن وحدات الجيش الأرمني هاجمت مواقع أذربيجانية في منطقة توفوز الحدودية باستخدام سلاح المدفعية.

من جانبها، حملت وزارة الدفاع الأرمنية الجانب الأذربيجاني مسؤولية التصعيد

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الأخير، قائلة إن مجموعة من العسكريين الأذربيجانيين حاولت اقتحام مواقع للجيش الأرمني في المنطقة الحدودية.

وأكدت وزارتا الخارجية في أرمينيا وأذربيجان، استعداد الدولتين لبدء مفاوضات حول قضية قره باج.

وجاء في بيان صدر عن الرؤساء المناوبين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن "الرؤساء المناوبين لمجموعة مينسك، يرحبون بتأكيد وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان، على عقد مفاوضات مفصلة بشأن أهم جوانب تسوية مشكلة قره باج، في أقرب وقت

ممكن".