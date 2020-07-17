السلطات الفنزويلية تجنجز سفينة كولومبية تحمل مساعدات إنسانية

أعلنت فنزويلا، أنها احتجزت سفينة كولومبية تحمل مساعدات إنسانية، مع ثلاثة من أفراد طاقمها، في مياه نهر حدودي بين الدولتين ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية، في بيان: "تعرب فنزويلا، عن استعدادها لتسليم المواد الغذائية، المخصصة لتجمعات السكان الأصليين في كولومبيا، إلى الصليب الأحمر الكولومبي، أو مجلس شؤون اللاجئين النرويجي. ولكن بسبب هذا السلوك المخالف للقانون... ستبقى السفينة والطاقم قيد التوقيف، وتحت تصرف المحكمة الوطنية".

في وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الكولومبية، أن الحادث وقع على نهر نيجرو الحدودي.

ووفقا للوزارة الكولومبية، نقلت سفينة "سيغال 1"، مساعدات إنسانية من المجلس النرويجي لشؤون اللاجئين، ليتم توزيعها على السكان الأصليين في المنطقة الحدودية في مقاطعة جواينا الكولومبية.

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وطالبت السلطات الكولومبية، باحترام السلامة الشخصية لمواطنيها الموقوفين، وشددت على ضرورة عودتهم إلى وطنهم، وذكرت أن تصرف السلطات الفنزويلية، يعتبر انتهاكا لحرية

الملاحة في الأنهار المشتركة.

وأظهرت بيانات، يوم الثلاثاء، أن انتاج النفط الخام في فنزويلا هبط في يونيو إلى أدنى مستوى في حوالي ثمانية عقود مع تسبب عقوبات أمريكية على شركة النفط المملوكة للدولة (بتروليوس دي فنزويلا) في خنق الصادرات.

ووفقا لبيانات قدمتها فنزويلا إلى منظمة أوبك، بلغ إنتاج البلد الواقع في أمريكا الجنوبية 393 ألف برميل يوميا في يونيو انخفاضا من 573 ألف برميل يوميا في مايو، وهو ما يمثل هبوطا بنسبة 52 % من مستوى بلغ 821 ألف برميل يوميا في الربع الأول من العام.