بابوا غينيا الجديدة .. زلزال قوي يهز المنطقة ونحذير من تسونامي

وقع زلزال بقوة 7 درجات هز منطقة تبعد 18 كيلومترا عن الساحل الشرقي الجنوبي لمنطقة واو في بابوا غينيا الجديدة ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وذكر معهد المسح الجيولوجي الأمريكي أن الزلزال وقع على عمق 85,2 كيلومتر.

وإثر الزلزال، أصدر مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادي في الولايات المتحدة، تحذيرا من خطر تسونامي

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في منطقة تبعد حتى 300 كم عن مركز الزلزال، لكنه رفع هذا التحذير في وقت لاحق.

ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية جراء الزلزال.

وتقع بابوا غينيا الجديدة في النصف الشرقي من جزيرة بابوا (ثاني كبرى الجزر في العالم) في جنوب غرب المحيط

الهادي، في قارة أوقيانيا بالقرب من أندونيسيا. عاصمتها وكبرى مدنها بورت مورسبي.

وينتمي سكان بابوا غينيا الجديدة إلى مجموعات وطوائف عديدة، ويبلغ عدد اللغات واللهجات المستعملة فيها 820 لغة. وينجم هذا التنوع اللغوي والثقافي عن الظروف الطوبوجرافية التي تتميز بها الجزيرة، والتي أعاقت الاتصال بين المجموعات المختلفة. في المرج الكبير الموجود وسط الجزيرة عاش نحو 50 ألف شخص مقسمين إلى طوائف مختلفة ومنعزلين بشكل تام عن باقي العالم حتى سنة 1938 عندما حامت مروحية فوق المرج واكتشفتهم.