الإصابات بكورونا في الهند تتخطى عتبة المليون

تخطت عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند عتبة المليون،اليوم الجمعة، مع انتشار العدوى إلى بلدات وقرى بعد رفع إجراءات العزل العام واسعة النطاق، وفقًا لما أظهرته بيانات وزارة الصحة الهندية .

وأفادت الوزارة في التقرير اليومي بأن عدد الإصابات ارتفع خلال اليوم الماضي بنحو 35 ألفا ليبلغ مليونا و3,8 ألف، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 25602 مع تسجيل 687 حالة جديدة خلال اليوم

الماضي

ولا يفوق الهند في عدد الإصابات بالفيروس سوى الولايات المتحدة والبرازيل.

ويبقى هناك 342 ألف حالة نشطة في البلاد بعد تعافي 635 ألف مريض حتى الآن.

وقررت الهند عزل أكثر من 125 مليون شخص بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، في أكبر عملية عزل بالتاريخ، فيما واصل الفيروس تفشيه واستدعى إعادة فرض قيود

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العزل في دول العالم، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأعادت الهند عزل أكثر من 10% من سكانها، مع فرضها منذ مساء الأربعاء ولأسبوعين قيودًا على سكان ولاية بيهار (شمال شرق) البالغ عددهم 125 مليون نسمة.

وقال نيلام ديفي أحد سكان المدينة: "خلال العزل السابق، عانينا من نقص في الأرز والطحين، لأننا لم نتمكن من التزود مسبقا بها. هذه المرة قررنا عدم تكرار الخطأ نفسه".

وفي باتنا عاصمة الولاية، خرق الآلاف قيود التباعد الاجتماعي من أجل التزود بالمؤن من المتاجر قبل دخول التدابير حيز التنفيذ.