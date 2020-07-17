كشف التقرير الصادر عن وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية أنه في إطار استعداد الإدارة لموسم حج لهذا العام ستطلق جُملة من البرامج المُباركة التي تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن خلال موسم الحج بما يمكّنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.
وأوضح فضيلة وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ سلمان بن صالح
ويأتي تنفيذها بمشاركة فعالة من جميع الإدارات الإدارية العامتين والإدارات التابعة لهما، وتهدف إلى بث هدايات المسجد الحرام بين قاصدي الحرمين الشريفين من الحجاج والمصلين والزوار.
كانت هذه تفاصيل خبر منها مقرأة الحرمين الشريفين .. 100 برنامج تفاعلي في حج العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.