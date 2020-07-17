منها مقرأة الحرمين الشريفين .. 100 برنامج تفاعلي في حج العام

كشف التقرير الصادر عن وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية أنه في إطار استعداد الإدارة لموسم حج لهذا العام ستطلق جُملة من البرامج المُباركة التي تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن خلال موسم الحج بما يمكّنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

وأوضح فضيلة وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ سلمان بن صالح

المقوشي أن عدد البرامج التي تقدمها الوكالة خلال موسم حج هذا العام أكثر من 100برنامج، وقد تنوعت الخدمات بين توجيهية وإرشادية اشتملت على الدروس والمحاضرات التي يشارك فيها أصحاب المعالي والسماحة والفضيلة العلماء، والبرامج والأنشطة المتخصصة، وبث الدروس عبر الشبكة، وخدمات التطويف ،وخدمات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وخدمات المصاحف وتفعيل برامج تصحيح التلاوة، ومقرأة الحرمين الشريفين عن بعد وتضمنت أيضا: البرامج المخصصة للأئمة والمؤذنين وترجمة الأدعية الواردة من الكتاب والسنة، وترجمة صفة الحج بعدة لغات ،وتدشين التطبيقات الخادمة لها تقنياً وغيرها من البرامج والخدمات.ويأتي تنفيذها بمشاركة فعالة من جميع الإدارات الإدارية العامتين والإدارات التابعة لهما، وتهدف إلى بث هدايات المسجد الحرام بين قاصدي الحرمين الشريفين من الحجاج والمصلين والزوار.