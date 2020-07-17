تحذير من خطر تسونامي.. زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة

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وقال المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي إنّ الزلزال حصل في الساعة 12,50 (02,50 ت غ)، مشيراً إلى أنّ مركز الزلزال يقع على عمق 85 كلم وعلى بُعد مئات الكيلومترات من العاصمة بورت مورزبي.

وفي حين لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات من جرّاء الزلزال، دعا مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ سكّان المناطق الساحلية الواقعة ضمن دائرة شعاعها 300 كلم من مركز الزلزال إلى أخذ الحيطة بسبب احتمال حصول أمواج مدّ عال “خطرة”.

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وبسبب رداءة وسائل الاتصال في بابوا غينيا الجديدة وصعوبة تضاريس هذا الأرخبيل ووعورة الطرق بين مناطقه المأهوله، فإنّ معرفة تداعيات الكوارث الطبيعية فيه يستغرق أحياناً أياماً عدّة.

وغالباً ما يتعرّض الأرخبيل لزلازل بسبب وقوعه على “حزام النار” في المحيط الهادئ، وهي منطقة التقاء صفائح تكتونية ينتج عن احتكاكها ببعضها البعض نشاط زلزالي وبركاني كثيف.

وفي شباط/فبراير 2018 أسفر زلزال بقوة 7.5 درجات ضرب وسط الأرخبيل عن مقتل 125 شخصاً على الأقلّ ودمّر مئات المساكن.