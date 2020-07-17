أكثر من 2 مليون إصابة بكورونا في البرازيل

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في البرازيل، عتبة المليوني مصاب، بعد تسجيل أكبر دولة في أميركا اللاتينية 45,403 إصابات خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة.

وقالت الوزارة إنه في غضون 4 أشهر ونيّف من وصول الوباء إلى البلاد، بلغ عدد المصابين بكوفيد-19، 2,012,151 شخصاً، توفي منهم 76,688 شخصاً، في ثاني أعلى حصيلة وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

ورغم فداحة هذه الأرقام إلا أن عدداً من الخبراء يعتبرونها أقل بكثير من الحقيقة بسبب عدم إجراء ما يكفي من الفحوصات المخبرية.

وبعد مرور أكثر من 4 أشهر على تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البرازيل (26 فبراير)، لا تزال هذه الدولة تسجّل يومياً حصيلة وفيات مرتفعة للغاية وقد بلغت هذه الحصيلة الخميس 1322 وفاة.

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والبرازيل الدولة الثانية في العالم، بعد الولايات المتّحدة، الأكثر تضرّراً من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو الإصابات.

وفي إطار مواجهتها لمرض كوفيد-19 المتفشي، أعلنت الحكومة البرازيلية إبرام اتفاق مع جامعة أكسفورد، وشركة الأدوية “أسترازينيكيا” لإنتاج لقاح واعد يخضع للاختبارات حاليا مضاد لفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية في مؤتمر صحفي إن البلاد من المقرر أن تدفع 127 مليون دولار وتتلقى مواد لإنتاج 30.4 مليون جرعة على دفعتين في ديسمبر ويناير، مما يسمح لها بالبدء بسرعة في جهود التلقيح، إذا تم التصديق على أن اللقاح آمن و فعال.

وينص الاتفاق إجمالا على 100 مليون لقاح للدولة التي يبلغ تعداد سكانها زهاء 210 ملايين نسمة. ومن المزمع إنتاجه من قبل صانع اللقاحات المحلي “فيوكروز”، بحسب ما نقلت “أسوشيتد برس”.