كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الهند تنضم للولايات المتحدة والبرازيل في نادي فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبحت الهند، اليوم الجمعة، ثالث دولة في العالم تسجل أكثر من مليون حالة إصابة بفيروس كوروناالمستجد، تتبع الولايات المتحدة والبرازيل فقط، حيث انتشرت العدوى أكثر في الريف والمدن الصغيرة.

أظهرت بيانات وزارة الصحة الفيدرالية، أن الهند سجلت 34,956 إصابة جديدة، اليوم الجمعة، ليصل العدد الإجمالي إلى 1,003,832، مع 25,602 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد. ويقارن هذا بـ 3.6 مليون حالة في الولايات المتحدة ومليوني حالة في البرازيل ، وهي دول بها أقل من ثلث سكان الهند، كما أوردت وكالة "رويترز".

يقول علماء الأوبئة، إن الهند لا تزال على الأرجح على بعد أشهر من بلوغ ذروتها.

وقال جيريدهار بابو، عالم الأوبئة في مؤسسة الصحة العامة غير الربحية في الهند: "في الأشهر القادمة، من المحتم أن نرى المزيد والمزيد من الحالات، وهذا هو التطور الطبيعي لأي جائحة".

وأضاف: "بينما نمضي قدمًا، يجب أن يكون الهدف هو خفض معدل الوفيات. إن التحدي الأساسي الذي ستواجهه الدول هو كيفية تخصيص أسرة المستشفيات بشكل عقلاني."

وقال الدكتور كابيل ياداف، أستاذ مساعد طب المجتمع في مؤسسة العلوم الطبية لعموم الهند في نيودلهي: "كإجراء للصحة العامة، لا أعتقد أن الإغلاق كان له تأثير كبير. لقد أخر انتشار الفيروس".

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وأضاف: "أن الحالات التي تم تسجيلها حتى الآن والتي يبلغ عددها مليون حالة من المحتمل أن تترك العديد من الحالات التي لا تظهر عليها أعراض. إنها أقل من الإجمالي."

وبالنظر إلى عدد سكان الهند البالغ حوالي 1.3 مليار نسمة، يقول الخبراء، فإن مليونًا منخفضًا نسبيًا - لكن العدد سيرتفع بشكل كبير في الأشهر المقبلة مع زيادة الاختبار، مما يزيد من إجهاد نظام الرعاية الصحية الذي تم دفعه بالفعل إلى حافة الهاوية.

وقد تصاعد الوباء في البلاد في الأسابيع الأخيرة حيث انتشر إلى ما وراء المدن الكبرى، مما دفع الهند إلى تجاوز روسيا باعتبارها ثالث أكثر البلدان إصابة في الأسبوع الماضي.

وفرضت السلطات عمليات إغلاق جديدة وعينت مناطق احتواء جديدة في عدة ولايات هذا الأسبوع، بما في ذلك ولاية بيهار الريفية في الغالب في الشرق ومركز التكنولوجيا الجنوبي بنجالورو، حيث ارتفعت الحالات.

لكن المسؤولين كافحوا لفرض عمليات الإغلاق وإبقاء الناس في منازلهم.

كشفت الأشهر الأربعة الأخيرة من تفشي الوباء الذي يجتاح الهند عن فجوات حادة في نظام الرعاية الصحية في البلاد، وهو واحد من أكثر الدول سوءًا، ويفتقر منذ سنوات إلى عدد كافٍ من الأطباء أو أسرة المستشفيات.

دافعت الحكومة الهندية عن حظر صارم فرضته في مارس لاحتواء انتشار الفيروس، قائلة، إنها ساعدت على إبقاء معدلات الوفيات منخفضة وفسحت الوقت لتعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية. لكن خبراء الصحة العامة يقولون إن النقص لا يزال قائماً ويمكن أن يتضرر بشدة في الأشهر المقبلة.