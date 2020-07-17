شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا في الهند والان نبدء بالتفاصيل

تخطت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) في الهند الجمعة مليون إصابة فيما تضاعف السلطات المحلية القيود الصحية وتدابير الحجر المنزلي سعيا لاحتواء تفشي الوباء. وأحصت الهند الجمعة 1,003,832 إصابة مؤكدة و25602 وفاة منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19 بحسب أرقام رسمية أعلنتها وزارة الصحة. وتشير الحصيلة الرسمية إلى رصد حوالي 35 ألف إصابة جديدة و700 وفاة نتيجة الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة في ثاني دولة في العالم من حيث التعداد السكاني.

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