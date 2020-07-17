شكرا لقرائتكم خبر عن 340 ألف إصابة بكورونا بالبيرو.. ورئيسها يستبعد العودة لتدابير الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل
وأعلنت وزارة الصحة البيروفية أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل الخميس إلى 341,586 إصابة، بينها 3862 إصابة سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، في أكبر حصيلة يومية منذ ثلاثة أسابيع.
أما عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس فقد بلغ لغاية الخميس 12,615 وفاة، بينها 198 حالة وفاة سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، في أكبر حصيلة يومية منذ شهر.
كانت هذه تفاصيل خبر 340 ألف إصابة بكورونا بالبيرو.. ورئيسها يستبعد العودة لتدابير الإغلاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.