بكين بلا إصابات بكورونا منذ 11 يوما

وقالت المصادر نفسها إن 9 من الإصابات العشر الجديدة حالات وافدة إذ كانت بين مسافرين قدموا من الخارج.
وبهذا يبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 83622 حالة إصابة، بينما ظلت حصيلة الوفيات عند 4634 دون تغيير.
يأتي هذا فيما لم يتم تسجيل أي حالات جديدة في بكين لليوم الحادي عشر على التوالي.
وبهذا يبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 83622 حالة إصابة، بينما ظلت حصيلة الوفيات عند 4634 دون تغيير.
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