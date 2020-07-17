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بكين بلا إصابات بكورونا منذ 11 يوما

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وقالت المصادر نفسها إن 9 من الإصابات العشر الجديدة حالات وافدة إذ كانت بين مسافرين قدموا من الخارج.

يأتي هذا فيما لم يتم تسجيل أي حالات جديدة في بكين لليوم الحادي عشر على التوالي.

وبهذا يبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس في بر الصين الرئيسي 83622 حالة إصابة، بينما ظلت حصيلة الوفيات عند 4634 دون تغيير.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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