الخزعلي يؤكد دعمه إجراءات الحكومة للسيطرة على المنافذ الحدودية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بغداد

طالب الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، الحكومة العراقية بضرورة بسط سيطرتها على باقي المنافذ مع إقليم كردستان وعدم اقتصار الإجراءات على منافذ الوسط والجنوب.

كما أكّد الخزعلي دعمه إجراءات الحكومة للسيطرة على المنافذ الحدودية، داعياً لأنْ تكون هنالك أولوية قصوى لملفّ الكهرباء والخدمات لأنه يمس الناس وحياتهم أكثر من باقي المَلفات.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن عملية جوية جديدة باسم “مخلب النمر” استكمالاً لعملية “مخلب النسر” التي بدأتها ضد حزب العمال الكردستاني شمال العراق.

الحكومة العراقية بدورها طالبت في وقت سابق تركيا بوقف اعتداءاتها الجوية على الأراضي العراقية فوراً، كما حمّلتها مسؤولية الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن هذه الاعتداءات التي اعتبرت أنها “تسيء للسلم الإقليمي”.