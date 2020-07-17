مصر ستلبى دعوة البرلمان الليبى إذا تجاوزت الجماعات الإرهابية والمرتزقة الخط الأحمر

أكد اللواء د. سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، أن دعوة البرلمان الليبى لمصر للتدخل عسكريا لحماية الأمن القومى الليبى والمصرى هى بمثابة دعوة ذات شرعية وتمنح مصر الأحقية الدولية للتدخل على أرض دولة أخرى خاصة وأن الدعوة صادرة من البرلمان الليبى المنتخب اى انه يمثل إرادة الشعب الليبى الشقيق.

وأضاف ان هذه الدعوة ستساهم بشكر كبير فى تحقيق الحل السلمى على أرض ليبيا لأن تدخل مصر هو الردع ذاته وبالتالى سيلجأ الجميع إلى الحل السلمى.

وأوضح أن مصر ستلبى دعوة البرلمان الليبى إذا تجاوزت الجماعات الإرهابية والمرتزقة الخط الذى أشار إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي «سرت - الحفرة»، واشار الى ان تدخل مصر هو الضمان الأمثل للحفاظ على الثروات الليبية وتأكيدا لوصولها إلى الشعب الليبى الشقيق ؛ فمصر هى الدولة الوحيدة التى وضعت رؤية مستقبلية مدعومة بخارطة طريق يضمن استقرار ليبيا وعبورها إلى بر الأمان خلال ١٨ شهرا.