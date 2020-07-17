القوات المسلحة دمرت حوالي 10 آلاف سيارة دفع رباعي على الحدود مع ليبيا

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الموقف الليبي معقد على المستوى الدولي، وبه عوامل كثيرة جدًا وتضارب مصالح كثيرة في الأزمة، فهذه الأزمة شأنها شأن الأزمات الأخرى الموجودة في المنطقة، والمسار الدبلوماسي والسياسي يأخذ وقتا أطول عندما يكون هناك أطراف كثيرة ضالعة بالأزمة سواء أطراف داخليا أو تدخل خارجي.

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة "mbc مصر"، أن الخطاب السياسي الذي أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنسبة للموقف المصري واضح جدًا، وكان واضحا في تصريحات السيسي عند تفقده المنطقة الغربية بسيدي براني عندما قال "بات هناك شرعية تماما بأن مصر تحافظ على امنها القومي"، موضحًا أن الرئيس ذكر هذا كثيرا.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أنه خلال السنوات الماضية، القوات المسلحة دمرت حوالي 10 آلاف سيارة دفع رباعي على الحدود المصرية الليبية كانت محملة بإرهابيين ومقاتلين أجانب، "لو أخذنا متوسط كل عربية فيها 4 مثلا، يبقى 40 ألف إرهابي"، مؤكدا أن مصر تؤمن حدودها مع ليبيا بطول 1200 كيلو متر بمجهود فردي وليس بمجهود يشاركها فيه دولة أخرى مكتملة الأركان، ده يأخذ مجهود كبير جدا وتكلفة كبيرة جدا من موارد الدولة".